На улице Блинова убили мужчину

Тело мужчины нашли в квартире дома на улице Блинова
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Ленинском районе Саратова убили 47-летнего мужчину.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело было найдено вечером 9 февраля в квартире дома на улице Блинова.
Следователи СК осмотрели место происшествия и тело. Оказалось, что на груди у погибшего есть ножевое ранение.
Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Под подозрение попал 45-летний житель Саратова.
Возбуждено уголовное дело об убийстве
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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