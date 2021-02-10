На улице Блинова убили мужчину

Тело мужчины нашли в квартире дома на улице Блинова Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Ленинском районе Саратова убили 47-летнего мужчину.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело было найдено вечером 9 февраля в квартире дома на улице Блинова.

Следователи СК осмотрели место происшествия и тело. Оказалось, что на груди у погибшего есть ножевое ранение.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Под подозрение попал 45-летний житель Саратова.

Возбуждено уголовное дело об убийстве Фото: СУ СКР по Саратовской области

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