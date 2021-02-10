Метель и гололедица: В Саратовской области ожидается снег и порывистый ветер

В Саратове ожидается метель Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Саратовской области днем 10 февраля сохранится морозная погода, но станет заметно теплее, по сравнению с последними днями.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, синоптики областного Гидрометцентра прогнозируют температуру около -8... -13 градусов, а в южных районах столбик термометра может подняться до -3 градусов.

При этом продолжит идти снег, местами метель при северо-восточном ветре, скорость которого в порывах достигнет 15-18 метров в секунду.

На дорогах скользко, вероятны снежные заносы.

Сегодня примерно такая же погода, как и год назад. 10 февраля 2020 года также был небольшой мороз и метель.

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