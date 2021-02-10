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Народный художник Анатолий Учаев отмечает день рождения

Ему исполнилось 82 года
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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10 февраля отмечает день рождения народный художник России Анатолий Учаев. Ему исполнилось 82 года.

Он родился в 1939 году в селе Джермен Хабаровского края.

Анатолий Учаев в 1964 году окончил Саратовское художественное училище, потом Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина в Ленинграде.

С 1981 до 1990 годы являлся председателем Саратовского отделения Союза художников РСФСР.

Является Почетным гражданином Саратова и Саратовской области. Награжден «Золотой медалью Российской академии художеств» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Его работы выставлены в Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, Саратовском художественном музее им. А. Н. Радищева.

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Культура