В квартире дома на Перспективной найден труп пенсионерки

Следователи устанавливают причины смерти пенсионерки в квартире дома на Перспективной Фото: СУ СКР по Саратовской области

Вечером 9 февраля в квартире дома на улице Перспективная в Ленинском районе Саратова был найден труп женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Судмедэксперт осмотрел труп 67-летней женщины. Сейчас устанавливаются точные причины ее смерти.

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