В селе Духовницкого района женщина зарезала сожителя

В Духовницком районе Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту насильственной смерти 42-летнего мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, под подозрение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое стало причиной смерти, задержана 39-летняя сожительница погибшего.
Напомним, тело было обнаружено ночью 9 февраля в частном доме села Григорьевка. Установлено, что причиной смерти стало колото-резаное ранение груди с повреждением легкого и гемоторакс.
Сейчас решается вопрос об аресте женщины.
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