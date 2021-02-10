В селе Духовницкого района женщина зарезала сожителя

В Духовницком районе Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту насильственной смерти 42-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, под подозрение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое стало причиной смерти, задержана 39-летняя сожительница погибшего.

Напомним, тело было обнаружено ночью 9 февраля в частном доме села Григорьевка. Установлено, что причиной смерти стало колото-резаное ранение груди с повреждением легкого и гемоторакс.

Сейчас решается вопрос об аресте женщины.

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