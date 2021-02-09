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Возбуждено уголовное дело о пожаре в школе поселка Екатериновка

Следователи назвали предварительную причину возгорания
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Следователи проверяют обстоятельства пожара в школе поселка Екатериновка

Следователи проверяют обстоятельства пожара в школе поселка Екатериновка

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Екатериновском районе Саратовской области возбуждено уголовное дело о пожаре в школе.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, следователи проверяют возможные нарушения правил безопасности при строительных и иных работах.

Напомним, пожар произошел ночью на 9 февраля. Сгорела кровля учебного заведения, сумма ущерба составила 2,5 млн рублей.

В ходе проверки было установлено, что с 4 по 9 февраля в школе шел демонтаж расширительных баков систему отопления на чердаке. Предположительная причина возгорания — нарушения правил безопасности при работе с газосварочным оборудованием.

Сейчас следователи СК продолжают проверку, изымается документация, проводится опрос персонала школы, сотрудников администрации, работников подрядной организации.

Кровля выгорела на площади более 800 кв. метров

Кровля выгорела на площади более 800 кв. метров

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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