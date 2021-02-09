Возбуждено уголовное дело о пожаре в школе поселка Екатериновка

Следователи проверяют обстоятельства пожара в школе поселка Екатериновка Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Екатериновском районе Саратовской области возбуждено уголовное дело о пожаре в школе.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, следователи проверяют возможные нарушения правил безопасности при строительных и иных работах.

Напомним, пожар произошел ночью на 9 февраля. Сгорела кровля учебного заведения, сумма ущерба составила 2,5 млн рублей.

В ходе проверки было установлено, что с 4 по 9 февраля в школе шел демонтаж расширительных баков систему отопления на чердаке. Предположительная причина возгорания — нарушения правил безопасности при работе с газосварочным оборудованием.

Сейчас следователи СК продолжают проверку, изымается документация, проводится опрос персонала школы, сотрудников администрации, работников подрядной организации.

Кровля выгорела на площади более 800 кв. метров Фото: СУ СКР по Саратовской области

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