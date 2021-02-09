В Екатериновке началась подготовка к ремонту сгоревшей крыши школы

Школа в Екатериновке, где ночью произошел крупный пожар

По информации администрации Екатериновского района, к средней школе №2 в районном поселке Екатериновка, где сегодня произошло возгорание кровли, начался подвоз строительных материалов. В ближайшие дни бригада приступит к ремонтным работам.

Напомним, ночной пожар 9 февраля уничтожил крышу трехэтажного кирпичного здания на площади 870 кв. метров.

На пожаре никто не пострадал. Занятия школьников возобновятся уже завтра, они будут организованы в две смены. Пожар произошел в корпусе, кгде располагались только несколько классов начальной школы и детсад.