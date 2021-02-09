Роспотребнадзор: Ситуация по коронавирусу и ОРВИ в Саратовской области стабильная

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу и ОРВИ в Саратовской области в целом стабильная. За неделю зафиксировано 1686 случаев коронавируса. Это на 50 случаев или на 3% меньше, чем за предыдущую неделю. Снижение заболеваемости идет практически во всех возрастных группах. Об этом на заседании координационного совета по коронавирусу 9 февраля заявила руководитель Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова

Удельный вес работающий среди заболевших - 36,7%, а было 41%. Но при этом заболеваемость неработающего населения - более 50%.

- Лидеры по заболеваемости коронавирусом: три района города Саратова, Энгельсский и Балаковский районы.

За неделю в области 16900 случаев респиратных вирусных инфекций. Это на 44,2% выше эпидпорога. Причем почти во всех возрастных группах. Но циркулируют вирусы не гриппозной этиологии, - рассказала Кожанова.

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