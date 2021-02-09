В Алексеевском доме-интернате 22 человека заразились коронавирусом

В Алексеевском доме-интернате для престарелых и инвалидов 22 человека заразились коронавирусом.

В министерстве труда и социальной защиты Саратовской области прокомментировали вспышку COVID-19 в социозащитном учреждении.

- Ситуация находится на особом контроле. Заболевание выявлено у 18 проживающих в учреждении и четырех сотрудников, — сообщили «КП-Саратов» в Минтруда.

Всех зараженных подопечных госпитализировали, у 13 из них коронавирус проходит бессимптомно. Инфицированные сотрудники лечатся на дому.

В доме-интернате усилили режим дезинфекции, проводится непрерывное обеззараживание воздуха рециркуляторам. Установлено дополнительное медицинское наблюдение за проживающими интерната.