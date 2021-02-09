Закрываются два ковидных госпиталя в Саратове

Ковидный госпиталь на базе Саратовского государственного медицинского университета закрывается с 15 февраля. А 5-я городская инфекционная больница начинает плановую работу уже сегодня, 9 февраля.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в оперативном штабе.

Министр здравоохранения области Олег Костин на заседании координационного совета сегодня рассказал, что количество коек, необходимых для пациентов с коронавирусом, постепенно сокращается.

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