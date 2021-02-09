Снижение тестирования на коронавирус в Саратове объяснили неправильной статистикой

Олег Костин

В Саратовской области количество тестирований ниже, чем в среднем по России. Врачи объяснили это погрешностями статистических подсчетов.

На заседании координационного совета по коронавирусу вечером 9 февраля руководитель регионального УФСБ Олег Боломожнов поинтересовался, почему число тестирований в Саратовской области ниже среднероссийского показателя. В чем проблема — не хватает людей или лабораторий?

Руководитель Роспотребнадзора по региону Ольга Кожанова пояснила, что число тестов за неделю постоянно растет, и с ее точки зрения лабораторий достаточно, как и оборудования, которое позволяет ежедневно делать нужное число исследований, то есть 200 на 100 тыс. населения.

Подробнее пояснил причину расхождения цифр министр здравоохранения Олег Костин. По его словам дело в том, что расчет ведется по показателям численности населения прошлых лет.

- Все лаборатории работают полностью на поставленные задачи и на полную мощность. Даже взяли на себя функцию тестировать тех, кого нет у нас обязанности тестировать. И наращиваем объемы постепенно.

Однако численность населения области уменьшилась на 300 тысяч человек, а эту цифру мы не пересчитали пока. Когда пересчитаем, (количество тестов на 200 тысяч населения – прим. ред.) по отношению к правильной цифре, то будет нормальное число тестирований.

В последние дни показатель тестирования выше 200 на 100 тыс. населения. Но провал был за счет выходных, когда остановили лабораторию для обслуживания, - пояснил Костин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.