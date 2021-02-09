До конца февраля в Саратовскую область поступят еще более 15 тысяч доз вакцины от коронавируса

Вакцина продолжает поступать в Саратовскую область Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Саратовскую область 10 февраля поступят еще 5 040 доз вакцины от коронавируса, а с 10-15 февраля подтверждены поставки еще более 20 тыс. доз «ГамКовидВак» («Спутник V»). Об этом 9 февраля на заседании координационного совета по коронавирусу заявил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

- На сегодня 34643 человека в регионе уже привито. Это 78,6% от объема поставленной вакцины. Из них 5346 человека получили уже оба укола вакцины. Три частных медорганизации также будут прививать от коронавируса, туда поставлено 14 тыс. доз вакцины.

Мы никому не отказываем в вакцинации, ставим в лист ожидания. По мере поступления препарата вопрос будет решен, — заявил Костин.

По его словам, 3 393 человека записалось на прививку через Госуслуги.

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