Ковалев: Бондаренко фактически занимается предпринимательской деятельностью, используя свой статус депутата

Евгений Ковалев

Депутат Саратовской областной думы Евгений Ковалев прокомментировал итоги заседания комиссии регионального парламента по контролю за достоверностью сведений о доходах, предоставляемых депутатами. Напомним, на нем был рассмотрен вопрос о донатах и доходах от рекламы, которые получает депутат от КПРФ Николай Бондаренко через свой YouTube-канал.

- Считаю недопустимым нарушение Николаем Бондаренко антикоррупционного законодательства. Снимая видео и превращая каждое заседание в цирк, якобы отстаивая интересы жителей, фактически депутат из коммунистической партии занимается предпринимательской деятельностью, используя свой статус, то есть обогащается, получая донаты от своих подписчиков и рекламы раскрученного блога. Бондаренко был бы более «убедительным», если бы не получал колоссальных доходов от «хайпа», который он ловит, без преувеличения, абсолютно на любом заседании. Перед законом все равны, поэтому к нему должны применяться те же требования, действующие на территории страны, как и к другим людям, — сказал Ковалев.