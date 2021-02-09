В доме-интернате под Саратовом выявлена вспышка коронавируса

В Алексеевском доме-интернате в Хвалынском районе Саратовской области выявлена вспышка коронавируса.
Как сообщил губернатор Валерий Радаев, это пятый случай с начала пандемии по области.
- Получается, что предыдущий опыт никого ничему не научил, — заявил глава региона.
Роспотребнадзору поручено провести проверку.
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