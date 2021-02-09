В Саратове пропала без вести 15-летняя девочка

Анна Епифанова

В Саратове пропала без вести девочка-подросток.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», 15-летняя Анна Епифанова пропала 4 февраля в Ленинском районе.

Рост девочки 155 см, у нее нормальное телосложение, карие глаза, длинные каштановые волосы.

На момент исчезновения девочка была одета в белую ветровку с рисунком в виде орла на спине, черную толстовку с капюшоном, черные джинсы и такого же цвета кроссовки.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.