В Саратове по улице Чапаева проехал Чапаев

Житель Саратова отпраздновал день рождения Василия Чапаева косплеем. Фото Александра Березина
Житель Саратова днем 9 февраля провел в центре города необычную акцию.
На своей странице в соцсети «Вконтакте» Александр Березин опубликовал фотографии актера одного из саратовских театров в образе знаменитого комдива Василия Ивановича Чапаева.
На лошади в бурке и с шашкой «Чапаев» проехал по центральной улице Саратова, носящей его имя. Прохожие с интересом рассматривали всадника.
Сегодня бы Чапаеву исполнилось 134 года.
- Чапаев и его бойцы спасли Саратов от штурма легионеров чехословацкого корпуса в сентябре 1918 г. и воплотил собой суворовскую науку побеждать, – напомнил Александр Березин о жизни комдива и его деяниях.
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