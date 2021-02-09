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В Саратове по улице Чапаева проехал Чапаев

В Саратове в день рождения комдива сделали косплей
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Житель Саратова отпраздновал день рождения Василия Чапаева косплеем. Фото Александра Березина

Житель Саратова отпраздновал день рождения Василия Чапаева косплеем. Фото Александра Березина

Житель Саратова днем 9 февраля провел в центре города необычную акцию.

На своей странице в соцсети «Вконтакте» Александр Березин опубликовал фотографии актера одного из саратовских театров в образе знаменитого комдива Василия Ивановича Чапаева.

На лошади в бурке и с шашкой «Чапаев» проехал по центральной улице Саратова, носящей его имя. Прохожие с интересом рассматривали всадника.

Сегодня бы Чапаеву исполнилось 134 года.

- Чапаев и его бойцы спасли Саратов от штурма легионеров чехословацкого корпуса в сентябре 1918 г. и воплотил собой суворовскую науку побеждать, – напомнил Александр Березин о жизни комдива и его деяниях.

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