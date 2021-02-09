В Балакове трое мужчин воровали продукцию для космической отрасли

В Балакове осудили троих подозреваемых в краже продукции с предприятия, участвующего в выполнении государственного оборонного заказа.

- Работник предприятия, действующий и бывший сотрудники ЧОП в январе и феврале 2020 года украли углеродную продукцию на 2 млн рублей. Она используется в оборонной промышленности, авиации и космической отрасли, — сообщили «КП-Саратов» в УФСБ по Саратовской области.

У каждого из злоумышленников были четкие роли: сотрудник предприятия выносил из цеха и прятал продукцию. Действующий охранник ночью отключал камеры и выносил с территории предприятия похищенное, чтобы передать бывшему охраннику.

Для продажи продукции они выложили объявление в интернете. Одного из мужчин задержали ФСБшники при попытке продать часть похищенного.

Все трое признались в содеянном под давлением доказательств. Каждого осудили на два года условно с аналогичным испытательным сроком и оштрафовали на 40 тыс. рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.