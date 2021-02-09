Саратовские промпредприятия получат почти 30 миллионов рублей

Саратовская промышленность получит финансовую поддержку Фото: Екатерина Семенова

В промышленность Саратовкой области будет инвестировано почти 30 млн рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики, наш регион вошел в число победителей конкурса программ развития промышленности.

Таким образом в 2021 году область впервые получит федеральную поддержку на развитие региональной промышленной политики.

Более 29 млн рублей планируется направить на докапитализацию регионального фонда развития промышленности Саратовской области, а также на возмещение части затрат промышленным предприятиям, связанных с приобретением нового оборудования.

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