В Саратовском кардиодиспансере впервые прооперировали пациента с системой Rotablator

Впервые в Саратовской области в областном кардиологическом диспансере на минувшей неделе применили новую методику удаления атеросклеротических бляшек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения области.

При помощи системы Rotablator успешно прооперирован пациент 82 лет с диагнозом «ИБС. Нестабильная стенокардия». Об этом сообщили в региональном минздраве.

Операцию провел заведующий отделением РХМДЛ Андрей Сладков.

- Внутрь коронарной артерии на кончике гибкого приводного стержня вводится крошечное эллиптическое сверло с алмазным напылением. Результатом движения бура по проводнику и его вращения со скоростью до 190 тыс. об/мин становится разрушение бляшки с образованием мелких частиц, - рассказал Андрей Вячеславович.

Планируется, что новая технология будет внедрена в постоянную практику саратовского областного кардиодиспансера в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи.