Панков: Назначение Борисовой усилит работу федеральных структур

Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» прокомментировал назначение Людмилы Борисовой федеральным инспектором по Саратовской области.

- Важная новость — назначение Людмилы Борисовой федеральным инспектором по Саратовской области. Считаю, это усилит работу федеральных структур на территории региона. Она хорошо знает проблемы на местах, много лет работала в антимонопольной службе. Всегда проявляла себя профессиональным и опытным руководителем, эффективно решающим поставленные задачи. Уверен, что и на новой должности сделает много для развития нашей области, — написал Панков.

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