Убийце из саратовской колонии не дали конфет

Заключенному прислали в колонию конфеты
Фото: УФСИН по Саратовской области
В Саратовской области в колонию пытались передать конфеты с наркотиками.
Как сообщили «КП-Саратов» в УФСИН области, в колонию №23 Красноармейского района доставили посылку на имя одного из заключенных.
В конфетах оказались растительные вещества и белый порошок
Фото: УФСИН по Саратовской области
Мужчина отбывал семилетний срок за убийство, а в конфетах оказалось 12 полиэтиленовых свертков с веществом серо-зеленого и белого цветов.
Вместо начинки оказались свертки с подозрительным веществом
Фото: УФСИН по Саратовской области
Конфеты получателю не отдали. Препараты направлены на экспертизу.
Препараты направили на экспертизу
Фото: УФСИН по Саратовской области
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