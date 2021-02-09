Убийце из саратовской колонии не дали конфет

Заключенному прислали в колонию конфеты Фото: УФСИН по Саратовской области

В Саратовской области в колонию пытались передать конфеты с наркотиками.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФСИН области, в колонию №23 Красноармейского района доставили посылку на имя одного из заключенных.

В конфетах оказались растительные вещества и белый порошок Фото: УФСИН по Саратовской области

Мужчина отбывал семилетний срок за убийство, а в конфетах оказалось 12 полиэтиленовых свертков с веществом серо-зеленого и белого цветов.

Вместо начинки оказались свертки с подозрительным веществом Фото: УФСИН по Саратовской области

Конфеты получателю не отдали. Препараты направлены на экспертизу.

Препараты направили на экспертизу Фото: УФСИН по Саратовской области

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