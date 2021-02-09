Двое подростков в Саратове решили угнать ВАЗы

Двое парней решили угнать ВАЗ в Саратове Фото: ГУ МВД по Саратовской области

В Саратове полицейские поймали двух подростков по подозрению в угонах.

- Поступило два заявления от владельцев. ВАЗ-21053 и ВАЗ-2106 были оставлены без присмотра около домов на Ленинградской и Кавказской, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по области.

Правоохранители нашли машины и подозреваемых — 17 и 15-летнего парней. В отношении них возбудили уголовные дела и выписали подписку о невыезде.

. Фото: ГУ МВД по Саратовской области

Также полицейские считают, что старший из задержанных может быть причастен к попытке угона ВАЗ-2107 на Парковой улице. По данному факту также возбудили дело.

. Фото: ГУ МВД по Саратовской области

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