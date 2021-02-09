В Саратовской области к семи новым детсадам добавят еще девять

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В Саратовской области шесть детских садов, построенных в 2020 году, открыты для воспитанников.

В 2020 году в Саратовской области было возведено семь детских садов, рассчитанных на 720 детей. Шесть из них уже открыли свои двери для воспитанников.

Как уточнили в мэрии Саратова, после устранения подрядчиком недоработок должен заработать детский сад на улице Провиантская. Планируется, что это произойдет 15 февраля.

В 2021 году регион продолжает участие в нацпроекте «Демография» и собирается сдать еще девять детских садов на 1 420 мест: по одному в селе Александров-Гай, в Балашове, в Энгельсе, в поселке Красный Октябрь Саратовского района, пять детских садов на 740 мест в Саратове.