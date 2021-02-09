В Саратовской области путешественники могут заблудиться по дороге в Ершов

В Саратовской области путешественники путают дороги из-за отсутствия указателей.

Сообщение об этом появилось в соцсетях.

- На дороге в сторону Ершова нет указателя, а бедные водители проезжают очень часто мимо и попадают либо в село Никольское-Казаково (лишних 10 км в одну сторону), либо в село Новополеводино (лишних 28 км в одну сторону), — написала в группе «Типичный Балаково!» пользователь Ольга Меньщикова.

Водителям приходится возвращаться, следовательно, тратить топливо и время.

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