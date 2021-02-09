Мужчина замерз до смерти на улице в родном селе Энгельсского района

Мужчина замерз до смерти на обочине Фото: СУ СКР по Саратовской области

На улице села Широкополье Энгельсского района Саратовской области умер мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его тело нашел местный житель 9 февраля около 11 часов утра.

Человек лежал на обочине дороги и не подавал признаков жизни. Очевидец вызвал полицию.

Личность погибшего установлена – это 42-летний житель Широкополья. Судмедэксперт не нашел на теле следов насильственной смерти. По предварительной версии, причиной смерти могло стать переохлаждение.

Начата доследственная проверка.

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