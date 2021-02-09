Бывшая глава УФАС Людмила Борисова стала федеральным инспектором по Саратовской области

Людмила Борисова

9 февраля 2021 года распоряжением полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова Людмила Борисова назначена на должность федерального инспектора по Саратовской области.

Людмила Борисова родилась, училась и работала в Саратовской области, хорошо знает специфику региона. До назначения федеральным инспектором занимала пост руководителя Саратовского Управления Федеральной антимонопольной службы России.

Людмила Борисова родилась 12 мая 1975 года в Саратовской области. В 1997 году она окончила Поволжскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление», в 2000 году – Саратовскую Государственную академию права по специальности «Юриспруденция», кандидат юридических наук.

С 1996 года работает в антимонопольных органах: 1998 – 2004 годы – заместитель руководителя Саратовского территориального Управления ГАК России, 2004 – 2014 годы – заместитель руководителя Саратовского УФАС России, с августа 2014 по февраль 2021 года – руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области.

С 9 февраля 2021 года – федеральный инспектор по Саратовской области.

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