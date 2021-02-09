Саратов завтра накроет снегопадами

Завтра, 10 февраля, в Саратове ожидаются сильный снегопад, гололедица, заносы, метель.

- Температура опустится ночью до -14…-16 градусов, а днем потеплеет до -9…-11 градусов. Ветер поднимется до 6–11 м/с с порывами до 13 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

При плохой погоде могут быть обрывы проводов, затруднения в работе транспорта, повышение риска возникновения ДТП.

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