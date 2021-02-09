Саратовская консерватория приглашает на «Евгения Онегина» и «Бременских музыкантов»

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13 февраля на сцене Театрального зала Саратовской консерватории выступят студенты IV курса Театрального института мастерской Заслуженной артистки РФ, доцента Эльвиры Данилиной.

В исполнении артистов прозвучит один из самых известных шедевров русской литературы — роман в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Художественное #ПРОчтение будет сопровождаться музыкальными композициями. Режиссер-педагог — доцент кафедры специальных дисциплин Светлана Никулина. Начало в 17:00. Стоимость билетов — 200 рублей.

А 14 февраля в 12:00 и 15:00 на сцене Театрального зала консерватории состоится постановка детского спектакля «Бременские музыканты». Музыкальная фантазия Юрия Энтина, любимая не одним поколением зрителей, расскажет о необыкновенных, очень опасных и веселых приключениях бременских музыкантов. Историю оживят на сцене студенты второго курса Театрального института (мастерская Народной артистки России Риммы Беляковой, режиссер — Олег Загуменнов). Постановка будет интересна широкой аудитории, даже самым юным зрителям.

Продолжительность спектакля: 40 минут. Начало в 12:00. и 15:00. Стоимость билетов — 300 рублей.