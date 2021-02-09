Мэрия Саратова заверяет, что троллейбусы дублируют по 1-2 маршрутки

По мнению чиновников, число дублирующих маршруток в Саратове не превышает нормы Фото: Екатерина Семенова

Администрация Саратова не нашла неисправных троллейбусов на маршрутах, которые обслуживает Кировское депо.

- Неисправные троллейбусы на маршруты города не выпускаются, — говорится в ответе мэрии на запрос «КП-Саратов».

Напомним, ранее «Комсомолка» публиковала материал о том, что из ворот Кировского депо, предположительно, на рейсы могут выезжать троллейбусы с нарушениями рулевого управления, плохими тормозами, стертым протектором на колесах. Об этом сообщали водители депо, которые опасаются за жизни пассажиров.

Однако в мэрии заверили, что все в порядке.

Также чиновники подчеркнули, что число дублирующих маршруток не превышает нормы. Например, автобусов №№9 и 54 на линию выходит по три штуки, №76 — две, а на №82 — всего одна.

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