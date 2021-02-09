Михаил Исаев признал ущерб Саратову от недобросовестных застройщиков

Глава Саратова Михаил Исаев на своей странице в Instagram опубликовал ответ на вопрос председателя Государственной думы России Вячеслава Володина.

Напомним, ранее Володин удивился словами представителя администрации, что Саратов не понес ущерб от действий недобросовестных застройщиков. По словам Исаева, уже начата служебная проверка.

Глава Саратова озвучил свою личную позицию по этому вопросу.

- Город потерял значительный ресурс — 24 компенсационных земельных участка площадью шесть гектаров кадастровой стоимостью 180 млн рублей, которые возможно было бы реализовать и пополнить доходную часть бюджета или же использовать для нужд жителей. Еще готовятся к передаче инвесторам 2,5 гектара земли кадастровой стоимостью 116 млн рублей. При таких обстоятельствах говорить об отсутствии ущерба городу в корне неправильно, — заявил Исаев.

Он отметил, что когда суд вынесен приговор виновным недобросовестным застройщикам, то муниципалитет предъявит к ним иски.

Михаил Исаев отметил помощь Вячеслава Володина при решении проблемы обманутых дольщиков.

- Вячеслав Викторович оказал колоссальное содействие в том, чтобы именно наши дольщики в числе первых получили выплаты из федерального бюджета, областное правительство и городская администрация активно привлекали инвесторов на достройку домов высокой степени готовности, взамен предоставляя компенсационные земельные участки, — заявил он.

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