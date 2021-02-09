Саратовцев приглашают на осмотр для раннего выявления онкозаболевания

Саратовцев приглашают на профилактический осмотр у врача-онколога для раннего выявления онкологического заболевания.
Прием пройдет в областном онкологическом диспансере в Смирновском ущелье, 1В. Дата приема: суббота, 13 февраля, с 09:00 до 15:00.
Прийти могут все желающие, но нужно записаться по номеру 39-44-20.
При себе нужно иметь копию паспорта, страхового медицинского полиса, СНИЛСа и результаты обследований, если они есть.
Акция проходит в рамках Всемирного дня борьбы против рака.
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