Саратовцев приглашают на осмотр для раннего выявления онкозаболевания

Саратовцев приглашают на профилактический осмотр у врача-онколога для раннего выявления онкологического заболевания.

Прием пройдет в областном онкологическом диспансере в Смирновском ущелье, 1В. Дата приема: суббота, 13 февраля, с 09:00 до 15:00.

Прийти могут все желающие, но нужно записаться по номеру 39-44-20.

При себе нужно иметь копию паспорта, страхового медицинского полиса, СНИЛСа и результаты обследований, если они есть.

Акция проходит в рамках Всемирного дня борьбы против рака.

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