Жители Саратовской области в 2020 году накопили 65 млн рублей долгов за ЖКУ

Жители накопили 65 млн рублей долгов за ЖКУ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2020 году, когда в течение девяти месяцев действовал мораторий на взыскание штрафов и пеней за просроченную оплату жилищно-коммунальных услуг, население Саратовской области накопило 65,1 млн рублей долгов за ЖКХ. С начала 2021 года начисление пеней на накопленные долги возобновилось, что уже увидели должники в платежках за январь

Общая сумма долгов населения, которое обслуживают УК, ТСЖ, ЖСК и ТСН за жилищно-коммунальные услуги на конец 2020 года составила 8,5 млрд рублей. Это данные с нарастающим итогом, учитывая долги прошлых лет.

К примеру, по состоянию на 1 февраля задолженность абонентов перед ООО «КВС» составила 743 млн рублей с учетом начислений за январь.

Общая сумма долга по досудебным претензиям, которые разослал в феврале Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, составляет 21,3 млн рублей. Основные категории получателей — это собственники квартир, ранее не получавшие претензию, и собственники частных домов в Ленинском районе Саратова, накопившие долг более 10 тыс. рублей.

Как пояснили «КП-Саратов» в региональном Минстрое, точное количество людей, имеющих задолженность за коммунальные услуги, определить невозможно, поскольку начисление платы определяется по лицевым счетам УК, ТСЖ, ЖСК.

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