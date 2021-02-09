Слесарь нашел в подвале дома на Соколовогорской труп

Тело неизвестного мужчины найдено в подвале жилого дома на Соколовогорской Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Волжском районе Саратова найдено тело неизвестного мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обнаружил слесарь-сантехник, который приехал проверить подвал жилого дома на улице Соколовогорская.

На место выехали следователи СУ СКР и судмедэксперт. Следов насильственной смерти на трупе не найдено. Предварительно установлено, что мужчина скончался не менее двух дней назад.

Начата проверка, устанавливаются обстоятельства смерти человека.

Следователи начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

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