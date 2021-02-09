Слесарь нашел в подвале дома на Соколовогорской труп

Тело неизвестного мужчины найдено в подвале жилого дома на Соколовогорской
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Волжском районе Саратова найдено тело неизвестного мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обнаружил слесарь-сантехник, который приехал проверить подвал жилого дома на улице Соколовогорская.
На место выехали следователи СУ СКР и судмедэксперт. Следов насильственной смерти на трупе не найдено. Предварительно установлено, что мужчина скончался не менее двух дней назад.
Начата проверка, устанавливаются обстоятельства смерти человека.
Следователи начали проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.