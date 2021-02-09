Заводской район Саратова до вечера остался без воды

Сегодня, 9 февраля, в Саратове несколько улиц остались без воды.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в ООО «КВС».

Ограничения коснутся улицы Хомяковой от Ново-Крекингской до Санаторного проезда, Брянской от Южно-Зеленой до поселка Князевка, Брянских, Санаторных и Акмолинских проездах, Минской улице, поселка Князевка.

Они продлятся ориентировочно до 20:00, пока коммунальщики не закончат работы.

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