С начала года в саратовских семьях родилось 12 пар двойняшек

В Саратовской области за январь 2021 года родилось 1 397 детей.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Управлении по делам ЗАГС, мальчиков больше, чем девочек: 723 мальчика и 674 девочки.

- В первый месяц года свидетельство о рождении в наших отделах ЗАГС получили 12 пар двойняшек. При этом пять пар близнецов появилось на свет в Саратове и две пары двойняшек родом из Энгельса, — рассказала начальник Управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

В январе родители саратовских детей продолжили называть малышей редкими именами, среди них Александрина, Арон, Ирман, Лейсан, Сократ, Иветта и Лиен.

Всего за 2020 год в регионе появилось на свет 202 пары двойняшек и четыре тройни.

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