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Глава саратовского УФАС ушла в отставку

Причина увольнения Людмилы Борисовой не известна
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Людмила Борисова. Фото сайта регионального УФАС

Людмила Борисова. Фото сайта регионального УФАС

Руководитель Управления федеральной антимонопольной службы по Саратовской области Людмила Борисова ушла в отставку.

В приемной УФАС не сообщили, кто теперь будет исполнять обязанности руководителя.

Также неизвестна причина увольнения Борисовой.

Напомним, «КП-Саратов» писала о том, что антимонопольная служба отказалась изучать возможный сговор в период пандемии владельцев частных клиник в части цен на компьютерную томографию.

Председатель ГД Вячеслав Володин 5 ноября 2020 года в ходе совещания в Саратове по проблемам системы здравоохранения потребовал назвать фамилии ответственных за ситуацию, когда закупленные за госсчет томографы два месяца простаивают без дел. При этом в частных клиниках цены на компьютерную томографию (КТ) выросли с 2 до 5 тыс. рублей.

Вскоре после этого совещания свой пост оставил руководитель Росздравнадзора Дмитрий Цымбал. Первый зампред правительства Вадим Ойкин снова стал министром финансов, потеряв должность первого заместителя председателя правительства.

На совещании 5 ноября Вячеслав Володин пообещал, что работу УФАС в этом направлении тоже не оставят без внимания.

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