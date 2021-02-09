В аркадакском селе сгорел дом с пенсионеркой и ее сыном

Идет поиск второго пострадавшего Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Аркадакском районе Саратовской области пожар унес жизнь человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ЧП случилось утром 9 февраля в селе Большая Журавка.

Установлено, что в сгоревшем доме жили 85-летняя женщина с 53-летним сыном. После тушения огня было найдено тело одного. Ведется поиск второго человека.

Возможной причиной пожара называется перетопленная печь. Предварительно установлено, что начал тлеть потолок, потом огонь перекинулся на крышу и охватил весь дом.

Пожар начался с потолка Фото: СУ СКР по Саратовской области

На месте работают пожарные и следователи СУ СКР. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Следователи проводят проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

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