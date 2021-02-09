В аркадакском селе сгорел дом с пенсионеркой и ее сыном

Идет поиск второго пострадавшего
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Аркадакском районе Саратовской области пожар унес жизнь человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ЧП случилось утром 9 февраля в селе Большая Журавка.
Установлено, что в сгоревшем доме жили 85-летняя женщина с 53-летним сыном. После тушения огня было найдено тело одного. Ведется поиск второго человека.
Возможной причиной пожара называется перетопленная печь. Предварительно установлено, что начал тлеть потолок, потом огонь перекинулся на крышу и охватил весь дом.
Пожар начался с потолка
Фото: СУ СКР по Саратовской области
На месте работают пожарные и следователи СУ СКР. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Следователи проводят проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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