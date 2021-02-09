Вслед за нарушением на митинге депутата Бондаренко подозревают в незаконном обогащении

Николай Бондаренко после суда за нарушения на митинге
На заседании 9 февраля комиссии Саратовской областной думы по доходам решили, что Николай Бондаренко виновен в нарушении закона о коррупции.
Соответствующий документ с решением комиссии уже готов для направления в прокуратуру.
Депутатов областной думы не устраивает, что их коллега Николай Бондаренко получает пожертвования (донаты) от своих подписчиков. По мнению членов комиссии, это нарушение законодательства, поскольку депутаты, как и госслужащие, не имеют права использовать свою должность для получения дохода.
- Речь здесь идет в том числе и о донатах, спонсорских средствах, доходах от рекламы, которые получает за свой YouTube-канал депутат-блогер Николай Бондаренко, — заявил зампред областной думы Алексей Антонов.
Информацию о решении комиссии распространила не областная дума, а региональное отделение «Единой России».
Напомним, вчера, 8 февраля, Фрунзенский районный суд Саратова признал Бондаренко виновным по административному делу за нарушение правил проведения митинга или шествия. Блогера-депутата оштрафовали на 20 тыс. рублей. Представители Бондаренко уже заявили, что будут обжаловать решение суда.
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