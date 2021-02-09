Валерий Радаев: Позиция администрации Саратова вызывает недоумение

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев возмутился позицией чиновников администрации Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, речь идет о позиции представителя администрации по недобросовестным застройщикам.

- Позиция представителя администрации Саратова вызывает недоумение. Восстановление прав тысяч обманутых дольщиков проходило в течение нескольких лет. Ресурсы – колоссальные. Миллиарды рублей из разных источников, еженедельные совещания в правительстве, участие всех ветвей и уровней власти, правоохранительных и контролирующих органов. Не говоря уже о самих дольщиках, которые выкладывались по максимуму, вносили конструктивные предложения наравне с членами рабочей группы. Наш депутат Вячеслав Викторович Володин держал тему на личном контроле, был в курсе проблем по каждому объекту. Решение удалось найти. И цена этого решения, этих усилий, безусловно, имеет финансовое выражение. Пренебрегать этим — недопустимо. Каждый чиновник, какой пост он бы ни занимал, — в ответе за свои слова, — подчеркнул Радаев.

Напомним, ранее председатель Государственной думы России Вячеслав Володин также удивился заявлению чиновника, что городу не нанесено ущерба от действий таких застройщиков. Он призвал Михаила Исаева прояснить этот вопрос.

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