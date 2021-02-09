Land Cruiser в Саратове разбился о бетонный забор: подробности ДТП с пострадавшими

Автомобиль врезался в стену Фото: ГИБДД по Саратову

В Госавтоинспекции Саратова сообщили подробности ночной аварии в Ленинском районе.

- На улице Блинова 9 февраля в ходе несения службы сотрудников ДПС привлек автомобиль Toyota Land Cruiser, водитель которого двигался с нарушением ПДД и законное требование об остановке проигнорировал, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.

Правоохранители начали погоню. Водитель не справился с управлением и влетел в стену на улице Антонова.

Напомним, от медосвидетельствования 25-летний шофер отказался, за что на него составили протокол.

Пострадал не только водитель, но и 25-летний пассажир. Их госпитализировали.

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