Жительница Саратовской области оформила кредит на 1,5 млн рублей и перевела их мошенникам

В Саратовской области за сутки мошенники обманули семь человек на более чем 2 млн рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД, одной из потерпевших стала жительница Романовского района. Ей позвонила якобы сотрудница кредитно-финансовой организации и рассказала о мошеннических действиях. Для их предотвращения надо перевести деньги на безопасный счет.

Гражданка сняла со своей карты 97 тыс. рублей и перевела их на номер, который ей продиктовали. Также она оформила кредиты на 1,5 млн рублей и их тоже отправила аферистам.

В областном ГУ МВД просят граждан не давать мошенникам информацию. Настоящие сотрудники банков никогда не спрашивают пароли от банковских карт и коды из СМС.

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