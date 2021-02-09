Морозы отменили занятия в 17 районах Саратовской области

Школьников оставили дома, чтобы не заморозить. Но не всех Фото: Александр ЛАГУТЕЕВ

В Саратовской области 9 февраля с 1 по 11 класс отменены занятия из-за морозов в 17 районах: Аркадакский, Аткарский, Базарно-Карабулакский, Балтайский, Воскресенский, Духовницкий, Екатериновский, Ивантеевский, Калининский, Новобурасский, Озинский, Петровский, Ртищевский, Саратовский, Самойловский, Пугачевский, поселок Михайловский.

Еще в 15 районах не учатся школьники с 1 по 6 класс: Балаковский, Балашовский, Вольский, Дергачевский, Ершовский, Краснокутский, Лысогорский, Новоузенский, Питерский, Романовский, Советский, Федоровский, Энгельсский, Шиханы, Саратов.

Как уточнили в министерстве образования региона, частично отменены занятия в пяти муниципальных районах: Краснопартизанском, Перелюбском, Татищевском, Турковском, Хвалынском.

При этом, несмотря на сильнейшие морозы, в полном составе вышли на учебы школьники Александрово-Гайского, Красноармейского, Марксовского, Ровенского районов и поселка Светлый.

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