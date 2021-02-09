Десятки улиц в Саратове остались без воды

В Саратове сегодня, 9 февраля, отключили воду в Ленинском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ориентировочно до 20:00 водоснабжения не будет в поселке Северный, на улицах Гусельская, 4а, 6, 6а, Чкалова, 27, Черниговская, 31, Рижская, 2а, Песочная, 1, 2 и 4, Гусельском переулке, 1, 2, 3, 4, 1-м проезде Строителей, 10, 12 и проспекте Строителей, 20.

Также воды не будет в частных домах по улицам Клещевская, Авиационная, Овражная, Песочная, 2-я Песочная, Черниговская, Гусельская, Квартальная, Восточная, Гомельская, Тележная, Енисейская, Гусельский проезд, Чкалова, Прудная.

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