Мужчина три дня искал пропавшего сына и нашел его труп в лесу Балашовского района

Тело юноши найдено в лесополосе у села Пинеровка Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балашовском районе Саратовской области найдено тело 19-летнего парня.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, труп обнаружил его отец.

По предварительной версии, вечером 5 февраля юноша вышел из дома в селе Пинеровка и отправился в Балашов. Когда он не вернулся, отец пошел на его поиски и днем 8 февраля нашел тело сына в лесополосе примерно в километре от родного села.

Мужчина вызвал полицию. На место выезжали также сотрудники СУ СКР. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Предположительно, молодой человек мог погибнуть от переохлаждения.

Продолжается проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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