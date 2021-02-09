В Саратовской области стартовал праймериз

В Саратовской области пройдет предварительное голосование
В Саратовской области началась процедура предварительного голосования на довыборах в региональный парламент.
Дополнительные выборы пройдут в мае 2020 года по одномандатным округам в Волжском районе Саратова, Ершовском, Калининском и Марксовском районах. А праймериз состоится 2 марта и пройдет при помощи электронного голосования.
Предварительное голосование необходимо для того, чтобы партия «Единая Россия» определила кандидатов для участия в выборах.
- Кандидатами станут те, кого поддержат жители. Принять участие в предварительном голосовании и предложить свои идеи для развития нашей области может каждый, — заявил секретарь Саратовского регионального отделения партии, депутат Государственной думы Николай Панков.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.