После пожара в школе Екатериновки занятия там организуют в две смены

Пожар в здании школы в Екатериновке Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сейчас ученики школы №2 в Екатериновке Саратовской области не учатся из-за низкой температуры воздуха. Поэтому сегодня в здании, где произошел пожар, уроков не будет.

Как ранее сообщил «КП-Саратов» глава Екатериновского района Сергей Зязин, кровля сгорела во втором примыкающем корпусе школы, где расположены детский сад и начальные классы.

В министерстве образования Саратовской области сообщили, что занятия для обучающихся с 1 по 11 классы всех школ Екатериновского района отменены по погодным условиям. В последующем в школе №2 будет организовано обучение в две смены в основном корпусе школы, который не пострадал.

Параллельно администрацией Екатериновского района готовится смета для ремонта кровли здания школы.

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