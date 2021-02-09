Начальник областного ГУ МЧС приехал на пожар в Екатериновку

В Екатериновке горела школа Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В причинах пожара в школе №2 в Екатериновке разбираются дознаватели.

- На месте пожара находится начальник Главного управления, генерал-майор внутренней службы Алексей Татаркин, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.

Для установления причины пожара в Екатериновку направлены группа дознавателей аппарата управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Саратовской области, эксперты испытательной пожарной лаборатории.

Напомним, пожар в школе №2 начался ночью 9 февраля. Горела кровля на площади 870 кв. м. Пострадало примыкающее здание, где находится детский сад и шесть школьных классов. Сегодня ученики не выйдут на занятия из-за морозов, в последующем будет организовано обучение в две смены в основном корпусе школы.

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