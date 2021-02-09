В селе Духовницкого района мужчину зарезали ударом ножа в подмышку

Тело найдено ночью в частном доме Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Духовницком районе Саратовской области ночью было найдено тело 42-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, труп был обнаружен около часа ночи 9 февраля в частном доме села Григорьевка.

Начата доследственная проверка. На плече и подмышечной впадине погибшего найдены ранения. По итогам будет принято процессуальное решение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.