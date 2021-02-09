На 3-й Дачной в Саратове сбили девушку

Девушка была сбита ВАЗ-2114 Фото: ГИБДД по Саратову

В Ленинском районе Саратова вчера вечером, 8 февраля, сбили девушку.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД, в 22:15 27-летний мужчина за рулем ВАЗ-2114 наехал на 24-летнюю девушку-пешехода напротив дома №116ж по проспекту 50 лет Октября.

Пострадавшую госпитализировали.

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