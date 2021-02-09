Коронавирусом в Саратовской области заразились 242 человека

Выявлены еще 242 случая коронавируса в Саратовской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Саратовской области на утро 9 февраля зарегистрировано 242 случая заражения коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, выздоровели за сутки 265 человек.

Из числа новых зараженных у 105 выявлена пневмония, а у 109 — ОРВИ.

Также 15 инфицированных — это несовершеннолетние, а 87 — старше 60 лет.

Всего с начала пандемии заразились 45 356 человек, а выздоровели — 40 099.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.