Коронавирусом в Саратовской области заразились 242 человека

Выявлены еще 242 случая коронавируса в Саратовской области
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Саратовской области на утро 9 февраля зарегистрировано 242 случая заражения коронавирусом.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, выздоровели за сутки 265 человек.
Из числа новых зараженных у 105 выявлена пневмония, а у 109 — ОРВИ.
Также 15 инфицированных — это несовершеннолетние, а 87 — старше 60 лет.
Всего с начала пандемии заразились 45 356 человек, а выздоровели — 40 099.
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